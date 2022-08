Publicado 06/08/2022 19:09

Volta Redonda - A Central de Atendimento Único (CAU) da prefeitura de Volta Redonda realizou 3.719 atendimentos telefônicos no mês de julho, segundo informou a secretaria municipal de Ordem Pública (Semop), pasta à qual o órgão é ligado. Os atendimentos mais realizados foram para o software Canal Cidadania, com 831 solicitações; seguido da Guarda Municipal (GMVR), que somou 811 pedidos; e Polícia Militar, com 807.

A população utiliza o atendimento da CAU para a manutenção da cidade e segurança pública. Os atendimentos em julho ainda registraram: Suporte 156 (760); Ciosp Whatsapp (134); Polícia Civil (17) e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (7).

As solicitações feitas abrangem serviços diversos, como: estacionamento irregular (320); elementos suspeitos (264); disparo de alarme (224); lesão corporal (119); perturbação do trabalho e sossego (100); veículo com som alto (75); retirada de veículo abandonado (50); ameaça (49); maus tratos a animais (45); fiscalização ambiental (38); poda e retirada de árvore (36); desobstrução de calçada/via pública (34); obra irregular (26); poluição sonora (23); reposição de bueiro (17) e buracos na via (14).

“A CAU aproxima o cidadão do poder público, propicia a transparência, contribui para a melhoria da gestão e ajuda a solucionar os problemas através do direcionamento das solicitações para as secretarias/autarquias responsáveis pelas medidas cabíveis”, explicou a coordenadora do órgão, Sâmea Borges. Atualmente, 15 funcionários exercem o atendimento 24 horas por dia. A CAU funciona na Ilha São João.

Para o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “a CAU é fundamental para o ordenamento da cidade, otimizando os recursos e passando a ser o alicerce do desenvolvimento da segurança pública no campo de atuação. Precisamos da participação ativa da sociedade para o bom desenvolvimento dos serviços, através das denúncias”, salientou.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal); 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).