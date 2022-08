Policiais do 28o BPM apreenderam farta quantidade de drogas com os dois homens - Divulgação/ PMERJ

Policiais do 28o BPM apreenderam farta quantidade de drogas com os dois homensDivulgação/ PMERJ

Publicado 06/08/2022 18:52 | Atualizado 06/08/2022 18:58

Volta Redonda - Policiais militares do 28o BPM (Batalhão da Polícia Militar) prenderam em flagrante dois homens no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, na tarde desta sexta-feira (dia 5), por tráfico de drogas. Com a dupla, os policiais apreenderam 189 pinos de cocaína - com valores entre R$ 5 e R$ 30; 21 tiras de maconha, vendidas entre R$ 30 e R$ 50; 150 pedras de crack, entre R$ 10 e R$ 30; além de dois frascos de “loló”, um rádio transmissor, duas baterias de rádio transmissor, um celular e R$ 179 em espécie.

A prisão foi realizada depois de uma denúncia de moradores sobre tráfico de drogas, na Rua F. Os policiais realizaram um cerco, após observarem a movimentação dos indivíduos, e realizaram a prisão em flagrante. A dupla foi encaminhada para a 93ª DP (Volta Redonda).