Com vitória de 2 a 1 no Raulino, Voltaço garante vaga na quadrangular de acesso - Divulgação/VRFC

Com vitória de 2 a 1 no Raulino, Voltaço garante vaga na quadrangular de acesso Divulgação/VRFC

Publicado 08/08/2022 10:04

Volta Redonda - O Volta Redonda venceu, por 2 a 1, o Ferroviário-CE na noite deste domingo (dia 7), no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com a vitória, o Voltaço garantiu a classificação para o quadrangular de acesso na série C do Campeonato Brasileiro, com uma rodada de antecedência.

Os gols do Volta Redonda foram marcados por Iran, aos 27 do primeiro tempo, e Pedrinho, de falta, aos 34 do segundo tempo, depois de um lance que causou a expulsão do zagueiro Vitão, do Ferroviário. O gol do time cearense foi de Ruy, aos 23 da segunda etapa.

Com a vitória de domingo, o Voltaço termina a 18° rodada na quarta colocação. O próximo jogo do tricolor de aço será contra o Campinense-PB, no sábado (dia 13), às 17h, no Amigão (Estádio Governador Ernani Sátyro), em Campina Grande (PB).

Campeonato Brasileiro Série C – 18° rodada

Volta Redonda 2×1 Ferroviário-CE

(07/08/22 – estádio Raulino de Oliveira – 20h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Danrley (Pedro Thomaz), Mauro Gabriel (Marcelo Gama) e Caio Vitor (Matheus Alessandro); Wendson (Igor Bolt), Pedrinho e Rafhael Lucas (Lelê). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Iran e Pedrinho (VRE); Ruy (FAC)

Cartão amarelo: Pedrinho, Matheus Alessandro, Thomas Kayck, Iran e Wellington Silva.

Público: 1.058 (586 pagantes)

Renda: R$ 7.180,00