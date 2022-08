Bate estacas começaram a ser utilizados para construir pilares de sustentação - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/08/2022 14:32

Volta Redonda - A obra da nova alça de acesso que vai ligar o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta, entrou na fase de construção dos pilares de sustentação, com o uso de bate-estacas. Com investimento de R$ 3,633 milhões, a obra tem previsão de duração de 10 meses e é fiscalizada pela secretaria municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda.

De acordo com a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, o viaduto que está sendo construído terá 200 metros, com estrutura de concreto e ferro, ligando a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída.

“Já fizemos topografia, toda a marcação, removemos obstáculos por onde vai passar o viaduto. Depois de pronto, será feito outro paisagismo na praça por onde a alça passará ao lado. O local vai ganhar novos brinquedos e uma quadra poliesportiva”, explicou Poliana.

O acesso atual ao bairro Siderville é feito por uma rua acessada pela Via Sérgio Braga, e no local circulam carretas e caminhões, além de possuir obstáculos como ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante. Aguardada há mais de 40 anos, a construção do viaduto vai proporcionar mais segurança e acessibilidade, atendendo a uma reivindicação dos moradores.

“Agradeço ao ex-secretário Jerônimo Teles e ao vereador Paulinho AP pela luta em conjunto para que conseguíssemos a realização dessa obra tão importante para os moradores do Siderville. Em breve, o bairro também receberá nova iluminação de LED, por meio do Plano de Mobilidade Urbana, do Governo do Estado, que vem investindo muito em nossa cidade. Estamos recuperando Volta Redonda e trabalhando para que a qualidade de vida da nossa população melhore ainda mais”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.