Rapaz, aparentando entre 16 e 21 anos, foi encaminhado em estado grave para o Hospital São João BatistaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 08/08/2022 15:06 | Atualizado 08/08/2022 15:07

Volta Redonda - Um jovem ainda não identificado, aparentando ter entre 16 e 21 anos, foi encontrado desacordado junto à linha férrea na altura do trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira) no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. No acidente, que ocorreu no início da manhã de domingo (dia 7), o jovem teve a perna esquerda amputada, além de sofrer uma fratura na coluna cervical e traumatismo craniano.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para o Hospital São João Batista, onde está entubado. As circunstâncias em que ocorreu o acidente ainda não foram esclarecidas.