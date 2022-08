Projeto ajuda no resgate da autoestima e melhora saúde dos idosos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Projeto ajuda no resgate da autoestima e melhora saúde dos idososCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/08/2022 19:59

Volta Redonda - “Participar do grupo de convivência me abre muitas portas. Sofria de depressão. Este ano tive duas perdas; que foi meu sobrinho e minha prima, e o grupo me ajuda muito. São pessoas que estão comigo a vida inteira; são do bairro, da igreja. Volto da viagem renovada. O lugar é lindo. A gente acaba conhecendo novas pessoas e os amigos que estão ali, dão uma força a mais para a gente viver”. O relato é de Georgete Guimarães da Silva, de 70 anos, moradora do bairro Eucaliptal, e integrante do grupo de convivência “A Vida é Bela”, da Smac (secretaria municipal de Ação Comunitária), resumindo o projeto “Viva a Melhor Idade”. Com mais um grupo embarcando nesta segunda-feira (dia 8), o projeto já deu oportunidade para que mais de 1,6 mil idosos de Volta Redonda viajassem para o Hotel Le Canton, em Teresópolis, na região Serrana do Rio, este ano.

Georgete chegou de um dos passeios na tarde da última terça-feira (dia 2), junto com outras mais de 400 pessoas, entre elas Neide Garcia e Silva, de 80 anos, integrante do grupo de convivência “Luz do Sol”. Durante a viagem, a moradora da Vila Santa Cecília também tinha motivos para comemorar.

“Peguei Covid-19. Por causa de uma reação alérgica ao medicamento fui parar no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) de um hospital particular da cidade. Fiquei oito dias entubada e hoje estou aqui, celebrando a vida. Ao todo, foram 21 dias internada. Saí, fiquei sem andar um pouco, mas estou bem, sem sequela nenhuma, graças a Deus. Nem os médicos acreditam. O melhor é poder desfrutar desta viagem com os amigos, é estar em grupo, depois ter história para contar. Lembrar das bobeiras, piadas, ter muito assunto quando a gente se reúne”, disse ela, aos risos.

E o bom astral é praticamente regra nos ônibus que vão e voltam de Teresópolis. É o que garante a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

“O retorno desta viagem significa tudo para estas pessoas que fazem parte dos nossos grupos de convivência. Isso reflete no corpo, na mente e até no convívio com outras pessoas. É possível ver os resultados imediatos. Voltar com essas viagens é celebrar o retorno da vida”, disse Carla.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da Smac, Rosane Marques, a Branca, reforça que é uma forma de resgatar a autoestima dessas pessoas e promover a socialização entre as famílias e garantir a qualidade de vida dos idosos.

“Este momento é fundamental para eles. Tem pessoas que estão conosco há muitos anos e essa oportunidade (de viajar) atrai novos idosos e para nós isso é muito importante. É a partir disso que eles passam a conhecer e a realizar outras atividades promovidas no município, como os grupos de acompanhamento pela Saúde, a ginástica específica para o idoso através da SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer). Na Assistência Social nós promovemos a qualidade de vida, o resgate social, a cidadania. Isso é valorizar o idoso e ajudá-lo a ter um envelhecimento mais saudável”, frisou Branca.

Até o dia 21 de novembro, 7.800 idosos viajarão para Teresópolis. Eles são integrantes ativos dos projetos voltados à terceira idade no município, seja pela Smel ou pelos grupos de convivência da Smac.

“Os idosos de Volta Redonda merecem esse reconhecimento, pois são um exemplo para o município, o projeto ‘Viva A Melhor Idade’ é uma forma de agradecê-los por tudo o que fizeram pela nossa cidade e por sempre acreditarem nela”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto, frisando que a volta de projetos como esse fazem parte da reconstrução de Volta Redonda.