Acusados de 'stalking' foram presos no Dom Bosco, Roma II e Vila Santa Cecília - Divulgação/PCRJ

Acusados de 'stalking' foram presos no Dom Bosco, Roma II e Vila Santa CecíliaDivulgação/PCRJ

Publicado 08/08/2022 20:16

Volta Redonda - A Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou uma operação na manhã desta segunda-feira (dia 8), acionando as DEAMs (Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher) em todo o estado do Rio, para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, envolvendo violência doméstica. A ação foi coordenada pelo DGPAM (Departamento Geral de Proteção e Atendimento à Mulher).

A DEAM de Volta Redonda participou da operação realizando a prisão de três homens e o cumprimento de dois mandados de buscas e apreensão. A operação teve como foco o combate aos crimes de perseguição (stalking), tipificado no Artigo 147-A do Código Penal, bem como na violência psicológica contra a mulher.

Um homem de 56 anos foi preso no bairro Dom Bosco; outro da mesma idade foi detido na Vila Santa Cecília; e mais um homem, de 31 anos, foi preso no bairro Roma II. Todos foram encaminhados para a sede da DEAM, anexo à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para averiguações.