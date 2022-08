Polícia ainda não tem pistas sobre autores ou motivo da tentativa de homicídio - Reprodução internet

Publicado 26/08/2022 17:04

Volta Redonda - Um homem de 33 anos, que seria conhecido como “Marcão”, foi baleado na tarde desta sexta-feira (26), em Volta Redonda, dentro de um ônibus de fretamento que transporta funcionários de uma fabricante automotiva sediada no Sul Fluminense. De acordo com a ocorrência policial, o crime ocorreu na Avenida Beira Rio, no bairro Volta Grande.

Quando os policiais chegaram, o homem baleado já havia sido encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, e não corria risco de morte. Outro homem teria se ferido com os cacos de vidro da janela do ônibus. Não há pistas sobre os autores do crime. A ocorrência foi registrada na 93a DP (Volta Redonda).