Operações foram realizadas entre a tarde desta sexta-feira (26) e a manhã de sábado (27), em uma área de mata na Candelária - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/08/2022 11:36

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão realizaram três grandes apreensões de drogas no bairro Candelária, em Volta Redonda. As operações foram realizadas entre a tarde desta sexta-feira (26) e a manhã de sábado (27), em uma área de mata no bairro.

De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), foram apreendidos uma submetralhadora 9 mm, com a numeração raspada; um carregador de submetralhadora 9 mm; 27 munições calibre 38, 1.038 pinos de cocaína de R$ 35, 4 tabletes de cocaína, pesando cerca de 4 quilos; 3 tabletes de maconha, de aproximadamente 2,5 quilos; 2 sacos de cocaína, com cerca de 7 quilos; 20 tabletes de maconha, pesando cerca de 18,5 quilos; 4 tabletes de cocaína, com cerca de 4 quilos; e ainda um saco contendo pó branco - provavelmente cocaína, mas aguarda análise pericial - pesando cerca de 2 quilos, um saco contendo pedaço de erva seca prensada - também aguarda análise - com aproximadamente 600 gramas, duas balanças de precisão e material para endolação. No total, foram apreendidos cerca de 17 quilos de cocaína e 21,6 quilos de maconha, aproximadamente 38,6 quilos de entorpecentes.

Os policiais apontaram na ocorrência que receberam informações de que indivíduos ligados ao tráfico haviam escondido material em uma área de mata próximo à Rua F, na Candelária. Na sexta à tarde, após uma busca, os PMs encontraram parte do material. Na noite de terça, após receberem outra informação, encontraram mais material no mesmo local. No sábado, os policiais esperaram o dia clarear para entrar na mata e realizar a última apreensão. Todo o material foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda), para registro.