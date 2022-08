No primeiro dia da campanha, além do posto na Praça Brasil, UBSs também vacinaram cães e gatos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/08/2022 11:26

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda iniciou neste sábado, 27, a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A ação, organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem como objetivo imunizar cães e gatos saudáveis, com mais de três meses de idade, contra a raiva, doença grave que atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, a expectativa é superar o número de animais imunizados no ano passado. “Ano passado, vacinamos 27 mil animais durante a ação, resultado que pretendemos ampliar em 2022. A adesão à vacina mostra o comprometimento das pessoas com seus animais de estimação, entendendo que esta é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis”, disse a coordenadora, que acrescentou: “Fatal em quase 100% dos casos entre os animais, a raiva é uma zoonose que também pode afetar os humanos, por isso, os cuidados devem ser redobrados no combate e prevenção da doença”.

Moradores da Vila Americana, o casal José e Dolores Maria Mota foram com a filha Débora vacinar os pets da família na Praça Brasil, Vila Santa Cecília. O ponto de vacinação foi montado no local durante ação social promovida pela prefeitura e pelo UniFOA e agregou outros serviços como informações sobre adoção e agendamento de castração.

“Viemos vacinar os dois cães e o gato, além disso, aproveitamos para marcar a castração de um dos cães que ainda não passou pela cirurgia”, disse Dolores.

Eduardo Martin, que mora na Vila Santa Cecília, tem um cão da raça Labrador e também optou pelo ponto de vacinação na Praça Brasil. “Vim aqui por ser mais próximo de casa, mas iria onde fosse preciso. Vacino meu cão todos os anos”, afirmou.

Veja os locais de vacinação para os próximos sábados de campanha:

2º grupo (dia 3/9) – sempre das 8h às 17h

A campanha de vacinação antirrábica segue no dia 3 de setembro, nos seguintes locais: UBSFs Eucaliptal, Conforto, São Lucas, Ponte Alta, Jardim Ponte Alta, Siderlândia, Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Josimo; e na Praça Marechal Osório – Ginásio poliesportivo no bairro 249.

3º grupo (dia 10/9) – sempre das 8h às 17h

No dia 10 de setembro, a vacinação segue nas UBSFs Retiro I e II; Açude I e II; Vila Brasília; Mariana Torres; Vale Verde; Cras Belo Horizonte; Praça Namen Cury – Vila Mury; e Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro.

4º grupo (dia 17/9) – sempre das 8h às 17h

No sábado, dia 17 de agosto, haverá a realização do drive-thru, na Ilha São João. E haverá aplicação de doses nas unidades básicas de Saúde dos bairros: Jardim Paraíba; Três Poços; Vila Americana; Santo Agostinho; Volta Grande; Água Limpa; além do Cras Voldac, Cras Aero Clube e Igreja Divino Espírito Santo, no Jardim Amália.

5º grupo (dia 24/9) – sempre das 8h às 17h

No encerramento da campanha, dia 24 de setembro, os animais deverão ser levados às unidades: Caieiras; Candelária; Dom Bosco; Santa Rita do Zarur; Nova Primavera; São Sebastião; Cras Santa Cruz; Igreja católica no bairro Pinto da Serra, e na Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz.