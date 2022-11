No Eucaliptal, perícia recolheu cartuchos deflagrados dos calibres 5.56 e 9 milímetros - Divulgação/PMERJ

Publicado 18/11/2022 19:44

Volta Redonda - Policiais militares atenderam duas ocorrências de tentativa de homicídio em Volta Redonda, em menos de 24 horas. Na primeira delas, ocorrida na noite de quinta-feira (17), na esquina das ruas Espírito Santo e Minas Gerais, no bairro Eucaliptal, os PMs registraram que foram acionados para verificar disparos de arma de fogo no local. Ao chegar no ponto indicado, os policiais encontraram a vítima - um rapaz de 20 anos - em cima do telhado de uma casa na Rua Minas Gerais.

O jovem foi examinado por equipes do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e foi constatado que ele não estava ferido. A vítima foi então encaminhada para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para prestar depoimento. Segundo as informações dos policiais, o rapaz afirmou que estava na companhia de um amigo, quando um veículo com vários homens armados passou e fez vários disparos na direção deles. O amigo conseguiu fugir sem ser atingido, e a vítima subiu no telhado para escapar dos disparos.

Um perito foi ao local do confronto e recolheu cinco cartuchos deflagrados e um intacto de calibre 5.56, e cinco cartuchos deflagrados de pistola 9 milímetros.



Vítima baleada



No caso registrado na manhã desta sexta-feira (18), policiais militares foram chamados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, para fazer o registro de uma pessoa baleada que deu entrada para atendimento na unidade municipal de saúde.

No local, os PMs ouviram o relato da vítima - um homem de 26 anos, morador do bairro Volta Grande - de que o autor do disparo também seria morador da Volta Grande, e que o fato ocorreu na Rua 1.025 A, no mesmo bairro. A vítima não revelou aos policiais a possível motivação do crime e nem maiores detalhes sobre o fato. A ocorrência foi registrada na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).