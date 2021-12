Com um repertório eclético e dançante, a orquestra promete um show animado - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2021 09:30

Angra dos Reis – Quem estiver visitando a cidade nesta quinta-feira (30), antevéspera de Réveillon, vai ter um ótimo programa para assistir e ajudar vítimas das chuvas de dezembro. A Angra Harmony Orquestra vai realizar uma apresentação solidária a partir das 19h, na Estação Santa Luzia, com a intenção de recolher doações para as famílias de Lídice, distrito de Rio Claro, que que se recupera de alagamentos ocorridos há três semanas.



As doações poderão ser entregues durante o evento. Uma equipe ficará no local para receber donativos como alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene.



- Quem puder ajude, contribua, faça sua doação para amenizar a dor de várias pessoas que estão sem suas casas por conta dos alagamentos -, declarou o secretário da Juventude, William Gama.



Com um repertório eclético e dançante, a Angra Harmony Orquestra promete um show animado, com músicas que vão do astro pop americano Michael Jackson à sucessos da nossa Música Popular Brasileira.



O projeto de montar a orquestra era um sonho antigo do maestro militar reformado, Israel Moraes, que saiu do papel há pouco mais de três meses. A orquestra reúne 32 músicos profissionais de toda Angra dos Reis.



- Nosso objetivo era reunir os músicos angrenses de todos os segmentos para juntos fazermos um grande evento alusivo ao Dia do Músico no dia 22 de novembro. Mas nossos ensaios começaram a atrair as pessoas, o que foi um grande incentivo para nós -, contou o maestro Israel.



Após a primeira apresentação pública, a prefeitura de Angra, através das secretarias de Eventos, Desenvolvimento Econômico, Cultura e da Juventude, decidiu abraçar o projeto, que tem atraído um bom público durante as festas de fim de ano.



De acordo com o maestro Israel Moraes, a orquestra já foi sondada para se apresentar nos transatlânticos que visitarão a cidade até o fim da alta temporada.