O tenente-coronel Fófano, à direita, durante as comemorações do aniversário de 51 anos do 33º BPM - Foto: Redes sociais

Publicado 30/12/2021 12:39

Angra dos Reis – Em entrevista na manhã desta quinta-feira (30), o comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Márcio Alexandre Fófano, anunciou que o batalhão responsável pela segurança da região Costa Verde será anunciado como o primeiro colocado em todo estado na redução dos índices de criminalidade.



De acordo com Fófano, a Polícia Militar realiza uma mensuração durante o ano, através de um sistema de metas, com números estipulados para os 39 batalhões em todo o estado. Segundo as estatísticas do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Batalhão de Polícia Militar em Angra dos Reis (33º BPM) estava no quarto lugar no ranking de segurança no primeiro semestre de 2021.



- Estamos findando o segundo semestre de 2021 e amanhã, à meia noite, o nosso batalhão vai ser o primeiro colocado na redução dos índices de criminalidade no estado. Isso é um sinal que nós estamos trabalhando arduamente em prol da população e da sociedade, o que me dá muito orgulho de estar à frente desta tropa -, disse Fófano.



O tenente-coronel lembrou ainda que essa conquista se deve ao esforço de toda a corporação e também às parcerias com as prefeituras de Angra e Mangaratiba, cidades atendidas atualmente pelo 33º BPM, que tem contribuído para o bom trabalho da PM na região. O coronel agradeceu ainda a parceria com o serviço Disque-Denúncia que tem proporcionado à população a oportunidade de ajudar as polícias a aumentar a sensação de segurança nas cidades através do telefone 0300 253 1177.



À frente do 33º BPM desde novembro de 2019, quando o governador do estado ainda era Wilson Witzel, o comandante Fófano teve o nome referendado pelos prefeitos de Angra, Paraty e Mangaratiba, quando Cláudio Castro assumiu o governo do estado. O trabalho que ele havia iniciado no batalhão da Costa Verde foi elogiado pelos prefeitos, apesar do difícil momento que a Segurança Pública atravessava naquele período. O mesmo aconteceu com o delegado Vílson de Almeida, titular da delegacia de Angra (166ª DP).



Sobre o trabalho da PM durante os festejos de fim de ano, o comandante disse que 100 policiais estão distribuídos por toda a cidade e que no Réveillon serão 250 homens trabalhando na segurança de Angra e Mangaratiba. Esse efetivo está contando com o apoio dos batalhões de Volta Redonda, Barra do Piraí e Resende, no Sul Fluminense, que executam trabalhos internos ou estão voltando de férias.



- Eu ressalto isso para deixar claro que essas cidades não terão baixas em seus efetivos para os eventos de fim de ano -, esclareceu o coronel.