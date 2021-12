A Santa Casa de Angra voltou a receber um paciente com Covid nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2021 20:06 | Atualizado 30/12/2021 20:10

Angra dos Reis – Mais de um mês após a alta do último paciente recuperado da Covid-19, em 23 de novembro, a cidade voltou a ter uma pessoa internada com a doença nesta quinta-feira (30). De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Saúde de Angra dos Reis, uma pessoa está internada na Santa Casa, local que funciona como Centro de Referência para tratamento da doença.



No início desta semana, a secretaria estadual de Saúde informou que a subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde analisa 43 casos suspeitos da variante Ômicron em nove municípios do estado. Quatro são de Angra dos Reis. Os casos ainda não foram confirmados pelo laboratório central de saúde pública Noel Nuteus.



Com isso, apesar do clima festivo em decorrência das festas de Réveillon e Procissão Marítima, a secretaria municipal de Saúde continua pedindo que as pessoas continuem com as medidas sanitárias, como o uso de máscaras, que continua obrigatório nos espaços abertos ao público, de uso coletivo, inclusive os comerciais. As demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social, também devem ser seguidas para que os números não voltem a aumentar.