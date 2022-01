Apesar do grande número de pessoas, o clima foi de paz na virada de ano em Angra - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 01/01/2022 14:47

Angra dos Reis – Nem mesmo a chuva e o mau tempo impediram que cerca de 40 mil pessoas lotassem as areias da Praia do Anil para receber 2022. O clima foi de paz e confraternização durante a noite do último dia do ano e a madrugada deste primeiro de janeiro. As autoridades não tiveram registros de ocorrência neste Réveillon. As pessoas queriam mesmo era fazer suas orações, oferendas, pular ondinhas e curtir o show pirotécnico que iluminou os céus do Centro da cidade por 10 minutos.



Logo após, o sertanejo Dado Vianna, cantor angrense radicado em Goiás, subiu ao palco e colocou todo mundo para dançar ao som de sucessos como “Coração Bloqueou Você”, cujo clipe tem mais de 600 mil visualizações no Youtube. O cantor Dyego Rezende e os DJ’s Bozz e Andrezinho também animaram a madrugada de Réveillon.



A cerca de 200 metros do local da festa, organizadores de embarcações que concorrem à prêmios na Procissão Marítima deste dia primeiro de janeiro, davam os últimos retoques em suas escunas. Tradicionalmente, o trabalho de enfeitar os barcos faz as equipes romperem o ano trabalhando duro para conseguir faturar os prêmios em dinheiro. Neste ano, serão mais de R$ 70 mil.



Da mesma forma, uma parte do público assistiu apenas ao show de Dado Vianna e voltou correndo para casa para acordar cedo e não perder o horário de saída da embarcação do Cais de Santa Luzia. Outros não fizeram questão de algumas horas de descanso e, embalados por bebidas e muito energético, prometiam emendar uma festa na outra. Haja disposição, pois Angra dos Reis tem shows gratuitos programados até 13 de janeiro.