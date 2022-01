Em sua 43ª edição, a tradicional procissão deu as boas vindas ao novo ano colorindo o mar da Baía da Ilha Grande - Foto: Divulgação prefeitura de Angra

Publicado 01/01/2022 17:28

Costa Verde – A tradicional Procissão Marítima de Angra dos Reis premiou 9 embarcações e duas lanchas em sua 43ª edição, neste sábado (1). O prêmio de melhor alegoria foi para a galera “Angra Play”, enquanto a turma do “Night Boys Boat” faturou o 1º lugar em animação. No quesito originalidade, uma homenagem ao eterno “Rei do Baião”, Luíz Gonzaga, garantiu a vitória da embarcação "São João na Procissão". O primeiro lugar entre as lanchas foi para “David Voador”. Confira todos os premiados no fim da matéria.

Bichos soltos no mar de Angra Foto: Divulgação PMAR



Desde às 8h da manhã o movimento foi grande no Cais de Santa Luzia, Centro da cidade, local de embarque das galeras que dão cor e vida à festa no mar. De lá, as embarcações saíram para a concentração e o “esquenta” da procissão, que acontece na Praia das Flechas, Ilha da Gipoia.

A embarcação "São João na Procissão" ficou em primeiro lugar no quesito originalidade Foto: Divulgação PMAR

As galeras aproveitaram o percurso para ensaiar os gritos de guerra e as coreografias com o intuito de atrair a atenção dos jurados, que avaliaram e definiram as embarcações vencedoras da procissão.



Nesta edição, foram homenageados o ator e humorista Paulo Gustavo, morto no ano passado pelo Covid-19, o atacante Gabigol, do Clube de Regatas Flamengo, e o “Rei do Baião”, Luíz Gonzaga.

As torcidas Urubuzada e Fla-Angra marcaram presença na procissão, mas não levaram prêmios Foto: Divulgação PMAR



Sem o sol escaldante de outras edições, mas com um mormaço que fez os participantes não descuidarem do filtro solar, as galeras mostraram a animação que estava acumulada desde 2020, ano da última edição do evento.



- Nós orientamos os promotores de galeras para pedir o comprovante de vacinação a quem comprasse o passaporte para a festa, pois era a forma de evitar a contaminação de pessoas. É muito gratificante ver a procissão voltando com força total depois de uma ano tão difícil -, disse João Willy Seixas, secretário de Eventos de Angra dos Reis.



A chegada das embarcações aconteceu por volta das 15h30 e a premiação aconteceu pouco depois no palco montado na Praia do Anil. A festa foi encerrada com a apresentação do grupo de pagode Di Propósito.



Confira os vencedores da 43ª edição Procissão Marítima de Angra dos Reis:





Alegoria

1° lugar - Angra Play - R$ 12.000,00 + troféu

2° lugar - Virou Zoeira R$ 10.000,00 + troféu

3° lugar - Tôá Tôa - R$ 8.000,00 + troféu



Animação:

1° lugar - Night Boys Boat - R$ 10.000,00 + troféu

2° lugar - Olha a Onda - R$ 8.000,00 + troféu

3° lugar - Botachopp - R$ 6.000,00 + troféu



Originalidade:

1° lugar - São João na Procissão - R$ 8.000,00 + troféu

2° lugar - Galera do Rock - R$ 6.000,00 + troféu

3° lugar - Explosão Boat - R$ 4.000,00 + troféu



Lancha:

1° lugar - David Voador - R$ 3.150,00 + troféu

2° lugar - Turma do Agito - 1.550,00 + troféu