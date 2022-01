A nova diretoria do Angra dos Reis & Ilha Grande Convention Bureau definiu as metas para 2022 - Foto: Divulgação AIG CVB

A nova diretoria do Angra dos Reis & Ilha Grande Convention Bureau definiu as metas para 2022Foto: Divulgação AIG CVB

Publicado 03/01/2022 10:52

Costa Verde – O Angra dos Reis & Ilha Grande Convention Bureau (AIG CVB) inicia o ano com mudanças em sua diretoria. Eleita no fim de 2021, a direção para o biênio 2022/2023 ratificou o nome do empresário do setor de viagens, Marc Olichon, à frente do Convention. Marc está como líder da entidade desde 2020 e pôs como meta para o novo período recuperar o 'tempo perdido' em função da pandemia.



- Os dois últimos anos foram de muitos desafios para o setor de viagens. Felizmente já estamos assistindo há alguns meses à recuperação dos negócios. O ano 2022 será o ano do turismo na Costa Verde -, previu o presidente do Convention Bureau de Angra.



Entre os desafios da nova diretoria estão a ampliação da representatividade do AIG CVB com a filiação de novos associados, a manutenção das campanhas e ações de promoção do destino Angra e Ilha Grande, e projetos de formação profissional para empresas do setor. De acordo com Marc, uma parceria na área de treinamento e qualificação para atendimento em turismo já foi planejada para 2022.



- O Convention é uma entidade privada, empresarial, com a função de divulgar o nosso destino, induzir melhores práticas e trazer turistas para a cidade. Angra dos Reis foi o destino do interior do Estado mais procurado neste fim de ano. E em 2022, com a divulgação antecipada do nosso calendário de eventos, teremos um ano bastante movimentado, com foco em aumentar o prazo de permanência do visitante em Angra -, adiantou o presidente.



A nova diretoria do AIG CVB tem ainda o jornalista e ex-presidente da Fundação de Turismo de Angra, Klauber Valente, como vice-presidente; Ulisses Covas (diretor tesoureiro); Carol Pessanha (diretora secretária) e os suplentes Raphael Bastos e Walmir Filho. O Conselho Fiscal será integrado por Luiz Eduardo Galindo, Fabiano Ribeiro, Nilton Júdice, Cipriano Feitosa e Bruno Nunes.



Angra presente na diretoria da Federação estadual de Conventions



Em dezembro ocorreu a eleição da nova diretoria da Federação dos Conventions Bureaux do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ) que elegeu Guilherme Abreu (Macaé) como presidente no triênio 2022/24 e Marc Olichon (Angra), na função de vice-presidente. Também para a Federação, uma das metas é ampliar a representatividade da entidade no Estado.



- Vamos ampliar os trabalhos junto aos 22 Conventions do Rio filiados à Federação, diversificando e valorizando o retorno do turismo e buscando resultados financeiros positivos para todas as cidades -, promete o novo presidente Guilherme Abreu.