O Bom Gosto promete embalar o público ao som de sucessos como "Curtindo a vida" e "Patricinha do olho azul" - Foto: Redes sociais

Publicado 05/01/2022 13:35

Costa Verde - O grupo de pagode Bom Gosto vai substituir Dudu Nobre no show de aniversário de 520 anos de Angra dos Reis que acontece logo mais, na Praia do Anil, região central da cidade. A substituição foi confirmada há poucos instantes pelo secretário de Cultura de Angra, Andrei Lara.

- Estávamos com quase tudo acertado desde ontem, mas o contrato não havia sido assinado junto ao Sesc/RJ, parceiro que está viabilizando o show. Por isso, só estamos confirmando a informação agora -, explicou Lara.

A vinda do Bom Gosto foi necessária após Dudu Nobre descobrir que está contaminado com Covid-19. O cantor se sentiu mal durante o fim de semana e, ao fazer um teste para poder participar de um programa de TV, foi diagnosticado com a doença.



O grupo Bom Gosto, dono de uma extensa "play list" de sucessos que incluem “Curtindo a vida”, “Patricinha do olho azul”, “A casa caiu” e “É na madrugada”, vem de uma grande apresentação na noite de Réveillon em uma das mais belas paisagens do Rio de Janeiro, o Mirante do Arvrão, e promete sacudir o público que comparecer à festa aniversário de Angra dos Reis.