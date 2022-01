As pedras foram retiradas após a estiagem das chuvas - Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2022 18:37

Angra dos Reis - Com as fortes chuvas que caíram sobre a cidade no fim do mês de dezembro, engenheiros da Defesa Civil Municipal começaram a monitorar um bloco de pedras que ameaçava rolar no corredor turístico da Estrada Ponta Leste, altura do bairro Paraíso.



A área foi isolada há cerca de uma semana e as pedras não puderam ser retiradas devido ao solo que estava bastante molhado. Com a parada das chuvas, a retirada foi realizada nesta terça-feira (4).



- Havia risco de deslizamento para motoristas e pedestres que passam pelo local. Por isso, aproveitamos a estiagem para executar o trabalho com a ajuda do setor de Serviço Público -, explicou Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil.



O setor de engenharia da Defesa Civil orientou a retirada das pedras soltas no alto do morro. Uma retroescavadeira abriu uma rua para acessar o local onde as pedras estavam e foi retirando uma por uma, até que não houvesse mais o risco delas descerem morro abaixo.



Por volta das 15h30 o trânsito voltou a fluir normalmente no local após a limpeza da pista.



Tempo para as próximas horas



Ainda de acordo com Lauro Oliveira, a meteorologia prevê chuvas fortes para a noite desta quarta (5) e durante a quinta-feira (6), com um volume aproximado de 50mm devido à chegada de uma frente fria na cidade. Os agentes da Defesa Civil estão em alerta e o trabalho de prevenção iniciado em dezembro continuará até março. O telefone para emergências da Defesa Civil é o 199.