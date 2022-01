Os monitores puderam experimentar os óculos de realidade virtual que estarão à disposição dos visitantes entre 5 e 8 de janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2022 20:37

Angra dos Reis – Com a intenção de deixar um legado esportivo nacional, foi criada em 2017, após a edição dos Jogos Olímpicos do Rio, uma plataforma on line para eternizar a memória do esporte brasileiro. O projeto conta hoje com o apoio de 24 confederações de esportes como voleibol, basquete, canoagem e tênis de mesa, além de federações e times de futebol.



Através de uma parceria com o Governo do Estado e de prefeituras fluminenses, o ambiente virtual foi transportado para dentro de uma carreta de 13,50 metros de comprimento que vai percorrer oito cidades do estado no primeiro semestre de 2022. Após estrear com sucesso de público em Niterói, a carreta do eMuseu do Esporte estará em Angra dos Reis entre os dias 5 e 8 de janeiro, com visitação das 10h às 17h, e entrada gratuita.



Na tarde desta terça-feira (4), estudantes de Educação Física, Nutrição e Psicologia que vão trabalhar como monitores, participaram de um treinamento e puderam experimentar a sensação de praticar um esporte radical, ainda que virtualmente.



- Foi muito bom pedalar e, mesmo sem sair do lugar, curtir uma super paisagem que lembra a nossa Estrada do Contorno -, disse Louhene Honorato, estudante de Educação Física.



Maiara de Azevedo, de 24 anos, que nunca havia subido em uma prancha de surf, sentiu a sensação de “pegar um suel” pela primeira vez.



- Deu medo, mas eu gostei. Consegui ver a paisagem, eu quase sendo engolida pela onda. Foi bem radical -, declarou a estudante de psicologia.



Sérgio da Silva Alves também foi ousado e tentou manobras radicais em cima do skate usando óculos de realidade virtual.



- É diferente, por que você sabe que não está no local real, mas quando você coloca os óculos, você é transportado pra lá. Cheguei a suar realizando as manobras -, vibrou o estudante de Educação Física.



Outra atração é um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, que interage com os visitantes, lembrando suas principais conquistas e o motivo do apelido.



Para Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, o projeto une um pouco do mundo virtual com o real para contar a história do esporte brasileiro. Com isso, diversas gerações têm a oportunidade de conhecer ou relembrar fatos importantes do esporte nacional que não devem ser esquecidos. Outro fator destacado por ela é o incentivo à prática de atividades esportivas.



- Uma das salas da carreta oferece uma experiência imersiva de algumas arenas esportivas. É como se você estivesse nadando na piscina ou jogando basquete como um atleta. Então é isso que a gente quer... fazer com que a criança que nunca entrou em uma arena se sinta dentro dela -, explicou Bianca.



A CEO lembrou que o eMuseu do Esporte é uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e conta com apoio da Enel Distribuidora e do Governo do Estado, através da secretaria de estado de Esportes, Lazer e Juventude.



- A gente está muito satisfeito com esse projeto que tem levado o esporte aos quatro cantos do nosso estado. Eu, particularmente, não tinha visto nada parecido -, disse o chefe de gabinete da da secretaria, Marcelo Lage, lembrando que o governo do estado estuda a possibilidade de levar o eMuseu do Esporte para mais 20 municípios fluminenses no segundo semestre deste ano.



O secretário de Esportes e Angra, Vítor Simões, acompanhou o treinamento dos monitores e disse que a inauguração do eMuseu do Esporte é apenas uma das muitas atividades esportivas desta véspera de aniversário da cidade.



- 10h teremos a inauguração da carreta aqui no Cais de Santa Luzia, às 14h temos o lançamento da Caravana do Esporte, no Estádio Municipal, às 16h acontece o lançamento da terceira camisa do Angra Audax e a apresentação do elenco para o Cariocão 2022 e às 19h a tem a largada para a tradicional Corrida de Santos Reis, em comemoração ao aniversário da cidade -, encerrou o secretário.