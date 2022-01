Os motoristas devem ter paciência ao volante durante os eventos de aniverário de Angra - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2022 10:13

Angra dos Reis - O trânsito da cidade vai passar por algumas alterações durante os próximos dias em função da programação de aniversário da cidade e dos shows na Praia do Anil, região central do município.



Hoje (5), a Rua Professor Lima em frente à Prefeitura, será fechada no trecho que vai do cruzamento com a Rua Honório Lima até a Rua do Comércio, a partir das 19h, para montagem da estrutura do Corte do Bolo de aniversário da cidade.



O estacionamento de veículos será proibido a partir das 6h nas seguintes ruas: Professor Lima, Teixeira Brandão, Arcebispo Santos e no entorno da Praça Nilo Peçanha.



Corrida



Para a Corrida dos Santos Reis, que reunirá centenas de atletas e terá a largada às 19h no Largo do Mercado de Peixe, a secretaria de Trânsito vai interditar diversas ruas para passagens dos atletas. Agentes de trânsito trabalharão para orientar os motoristas e coibir os estacionamentos irregulares.



Shows na Praia do Anil



Nos dias de show (5, 6, 7, 8 e 13 de janeiro) também haverá mudança no trânsito da Praia do Anil. A pista da Avenida Ayrton Senna, de saída da cidade, será fechada, na altura da Praia do Anil. Já a pista de entrada funcionará em mão dupla, das 19h até às 2h.