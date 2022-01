Angra completa 520 anos nesta quinta, dia 6 de janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2022 12:58

Costa Verde – Conhecida mundialmente por suas belezas naturais e por abrigar uma baía de águas cristalinas e calmas, Angra dos Reis, uma das cidades mais antigas do Brasil, completa 520 anos na quinta-feira (6). Uma série de eventos culturais e esportivos foram programados para comemorar a data a partir de hoje.



Às 19h acontece a tradicional corrida de Santos Reis, que reúne atletas da região e que, neste ano, teve uma imensa procura por inscrições. Em pouco mais de uma hora as vagas foram preenchidas pela internet.



Antes da meia-noite, os tradicionais grupos de Folia de Reis vão para as portas do Palácio Raul Pompéia, sede da prefeitura, onde serão recebidos pelo prefeito Fernando Jordão, quando o relógio marcar 0h do dia 6 de janeiro. Uma queima de fogos de artifício abre os festejos de mais um aniversário de Angra dos Reis.



Conforme manda a tradição, na sequência acontece o corte do bolo. De acordo com a lenda local, uma aliança e uma moeda são colocadas dentro da guloseima e, quem encontrar a aliança se casará no novo ano e quem achar a moeda terá um ano de fartura.



Logo após o corte do bolo, a festa continua na Praia do Anil onde uma atração especial vai se apresentar. O artista confirmado era o sambista Dudu Nobre, mas como testou positivo para covid-19 na segunda-feira (3), o cantor teve que ser substituído. A nova atração será anunciada em breve pelo Sesc/RJ, patrocinador do sow.



Na manhã de quarta-feira (6), feriado municipal, acontece uma alvorada festiva, às 6h, na Praça da Igreja Matriz. Às 8h, será realizado o hasteamento das bandeiras na Praça 6 de Janeiro, no bairro Morro do Carmo, com o tradicional café da manhã servido aos presenes.

Uma Missa Campal em celebração aos 520 anos da cidade está marcada para às 10h, na Praia do Anil e será ministrada pelo pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, frei Marcelo de Jesus. Cadeiras e uma tenda estarão à disposição dos fiéis, que além da missa, vão assistir à apresentação da cantora Joanna, que abrilhantará o evento interpretando canções católicas.



- É mais um presente para a nossa cidade, celebrar os 520 anos como Angra merece. Ao realizarmos a Santa Missa de forma campal, mantemos a tradição secular de celebrar os Reis Magos e o aniversário de nossa cidade. O show da Joanna é um presente aos angrenses, que terão a chance de assistir à apresentação deste ícone da MPB, com forte ligação com a Igreja Católica -, salientou o secretário de Cultura e Patrimônio do município, Andrei Lara.



Entre 14h e 19h, o Estádio Municipal recebe diversas partidas de futebol envolvendo equipes do sub-11, sub-13, sub-15, Feminino e Master do Vasco contra a Seleção Master de Angra dos Reis.



As comemorações dos 520 anos de Angra continuam na noite do dia 06 de janeiro com o esperado show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. Muitos turistas estenderam suas estadias na cidade para assistir gratuitamente à apresentação da dupla, assim como a de Zé Felipe, na sexta (7) e da banda mineira Jota Quest, no sábado (8). Todos os shows são gratuitos e acontecem na Praia do Anil.