Apesar da forte chuva que insistiu em cair durante o jogo, os dois times fizeram uma bela apresentaçãoFoto: Redes sociais

Publicado 07/01/2022 12:36

Angra dos Reis - Um jogo amistoso entre a Seleção Angrense, campeã estadual em 1993, e o time máster do Vasco da Gama, movimentou o Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito na tarde do dia 6 de janeiro, aniversário da cidade. Craques do futebol carioca da década de 1990, como Sorato, William, Lira e Válber atraíram um bom público para assistir à partida, apesar da forte chuva.



E quem compareceu à festa, não se arrependeu. Apesar do gramado pesado, as duas equipes mostraram disposição num jogo com quatro gols. No primeiro tempo, o destaque da partida foi o goleiro da Seleção Angrense, Marquinhos, que fechou o gol e evitou que o Vasco abrisse o placar em duas cabeçadas do atacante Sorato.



- Pois é, eu tive duas chances de cabeça. Uma não peguei bem e o goleiro tirou. E a outra acabou indo pra fora, mas é sempre bom participar de jogos assim. A gente faz algumas partidas em várias cidades do Brasil e participar do aniversário de uma cidade tão importante quanto Angra é um prazer pra gente -, disse Sorato, um dos mais assediados pelos fãs.



No segundo tempo, os times fizeram várias substituições e o Vasco fez prevalecer seu domínio de jogo. Logo aos 3 minutos, Sorato recebeu na entrada da grande área e abriu para Bill, que vinha em velocidade pela esquerda do ataque e soltou um foguete sem chances de defesa para o goleiro.



A Seleção Angrense partiu atrás do empate, mas acabou deixando o setor defensivo descoberto. Numa jogada pela direita aos 14 minutos, Bill, o destaque da partida, entrou na área driblando os adversários, mas escorregou na hora da finalização. A bola acabou sobrando limpa para William, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e fazer Vasco 2 x 0.



O gol de honra da Seleção de Angra saiu em grande estilo dos pés do camisa 16, Gustavo, angrense e ex-jogador do Botafogo. Aos 24 minutos, ele iniciou a jogada no meio de campo, tabelou com um companheiro e correu para receber na entrada da área. Com um belo drible de corpo, deixou dois marcadores para trás e tocou no alto, na saída do goleiro Borracha, para diminuir o placar.



Quando a partida parecia definida, Válber lançou William na área que deixou de calcanhar para Bill. O atacante do Vasco dominou a bola, mas foi derrubado por trás. Pênalti que o juiz apitou bem próximo ao lance. Rafael converteu dando números finais à partida.