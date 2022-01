Publicado 07/01/2022 13:01

Angra dos Reis – Cinco pessoas foram baleadas na Praia do Anil na madrugada desta sexta-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar, três mulheres e dois homens foram socorridos e levados ao Hospital Geral da Japuíba (HMJ) após serem atingidos por disparos de arma de fogo feitos por um homem.



Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pessoas se divertindo quando os disparos são efetuados. As vítimas estavam nas areias da Praia do Anil, próximo aos bares montados para as festas de fim de ano, por volta das 4h30 da manhã de hoje.



Elas foram socorridas pela PM e por populares e, segundo informações, todas estão fora de risco. O HMJ informou que uma vítima teve alta, três continuam internadas aguardando cirurgia e uma está sendo operada neste momento.



A Polícia Militar informou que já tem informações sobre o suspeito de ter feito os disparos e está fazendo buscas para prendê-lo. A Delegacia de Angra dos Reis (166 DP), informou que há um mandado de prisão preventiva contra o suspeito por homicídio qualificado desde setembro de 2021 e também participa das buscas.