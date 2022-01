Zé Felipe promete levantar o público ao som de seus sucessos "Só Tem Eu" e "Senta Danada" - Foto: Divulgação

Zé Felipe promete levantar o público ao som de seus sucessos "Só Tem Eu" e "Senta Danada" Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2022 15:22

Angra dos Reis – A forte chuva que caiu sobre a cidade durante toda a quinta-feira (6) não impediu que milhares de pessoas comparecessem ao show da dupla Maiara e Maraisa para comemorar os 520 anos de Angra dos Reis. O público cantou várias canções das sertanejas em um grande coral, o que levou Maraisa a postar a seguinte mensagem no Instagram.



- Em plena quinta-feira, dia chuvoso, chegamos em Angra e nos deparamos com esse público gigantesco, alegre, debaixo dessa chuva abençoada que veio para lavar a alma e trazer um ano abençoado pra vcs… Que aniversário mais lindo, Angra dos Reis, que energia incrível!! Tô até agora sem conseguir dormir de tanta energia que recebi de vcs... Em êxtase até agora com todo esse carinho. Amo vocês! Até a próxima -, escreveu a cantora na manhã desta sexta-feira.

Confira o vídeo postado pela cantora





Quem sobe ao palco nesta noite de sexta-feira (7) é o cantor Zé Felipe, que promete dar continuidade à festa com os sucessos “Só Tem Eu”, “Senta Danada” e a mais recente, “Revoada no Colchão”, em parceria com Marcynho Sensação. Filho de Emival Eterno Costa, mais conhecido pelo nome artístico Leonardo, ele cresceu ao lado de grandes nomes da música e adorava ouvir seu avô tocando viola.



Não demorou muito para que as influências familiares levassem o cantor ao sucesso, primeiro na internet, e agora em todas as rádios do Brasil;

Adiamento



O show com a banda mineira Jota Quest, que estava marcado para sábado (8), foi adiado para a semana que vem. Músicos da banda testaram positivo para Covid-19 e ficaram impossibilitados de fazer a apresentação. O show foi remarcado para o próximo dia 13 de janeiro.