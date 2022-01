A cratera se abriu na pista de descida da serra em Angra - Foto: Divulgação Defesa Civil/Angra

Publicado 10/01/2022 10:04 | Atualizado 10/01/2022 10:13

Angra dos Reis - A Rodovia Saturnino Braga, a Rj 155, que liga Angra a Barra Mansa e Volta Redonda, tem sido uma das mais castigadas pelas fortes chuvas deste início de ano. Nesta segunda-feira (10), uma enorme cratera se abriu na pista de descida da serra, fazendo com que as autoridades indicassem a Serra do Piloto como rota alternativa para chegar ao Sul Fluminense.



O trânsito está fluindo em meia pista, mas devido a instabilidade do terreno, os motoristas estão sendo incentivados a não passar pelo local, enquanto equipes de engenharia estudam as condições solo. O temor é que o peso dos veículos aumente o tamanho da cratera, interditando a pista.