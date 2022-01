Roni é o principal suspeito de efetuar disparos após show em comemoração ao aniversário de Angra dos Reis - Foto: Divulgaçã Disque Denúncia

Roni é o principal suspeito de efetuar disparos após show em comemoração ao aniversário de Angra dos ReisFoto: Divulgaçã Disque Denúncia

Publicado 11/01/2022 10:11

Costa Verde - O Disque Denúncia de Angra dos Reis divulgou um cartaz na manhã desta terça-feira (11) para ajudar a polícia nas investigações que levem à localização e prisão de Roni Souza Ferreira, de 20 anos. Ele é o principal suspeito de efetuar vários disparos após o show de Maiara e Maraisa, em comemoração ao aniversário da cidade de Angra dos Reis, na sexta-feira (7). Roni é considerado foragido da Justiça.



O tiroteio deixou cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave. Um rapaz levou um tiro à queima-roupa no pescoço, enquanto uma jovem foi atingida na cabeça. Outra vítima, atingida na coluna cervical, recebeu alta do hospital. O show, que reuniu milhares de pessoas na praia do Anil, terminou por volta das 2hh30 da manhã. Os tiros foram ouvidos depois das 4h.



Testemunhas que prestaram depoimento à polícia e que publicaram relatos em redes sociais dão duas versões para os disparos. Algumas afirmam que os tiros foram em reação a uma briga, enquanto outras garantem que o autor passou pelo local e disparou aleatoriamente, sem ter um motivo ou alvo específico.



Segundo investigações da delegacia de Angra (166ª DP), marginais de grupos rivais teriam se encontrado na praia e um deles efetuou os disparos.



- Acredita-se que os marginais tenham se deparado de forma aleatória, vindo o autor efetuar disparos contra um desafeto, e naquele cenário de aglomeração, acabou atingindo diversas pessoas -, disse o delegado responsável pelo caso.



A polícia ressalta ainda que Roni Souza tem um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de Prisão Preventiva.



Roni está foragido da polícia desde o dia dos disparos Foto: Divulgação Disque Denúncia

Quem tiver informações sobre Roni Souza Ferreira pode entrar em contato com o Disque Denúncia através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, ou ainda pelo WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.