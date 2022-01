Ao todo serão entregues 71 mil carnês do IPTU 2022 - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 11/01/2022 13:59

Costa Verde - A Prefeitura de Angra iniciou nesta terça-feira (11) a distribuição dos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU 2022) em todo o município. Quem pagar em cota única, com vencimento para o dia 10 de fevereiro, terá desconto de 15%. O contribuinte também pode optar pelo parcelamento em 10 vezes sem juros, com vencimento na mesma data.

A prefeitura espera arrecadar cerca de R$ 81 milhões com o pagamento de IPTU neste ano. Isto significa uma arrecadação de R$ 4 milhões a mais que no ano passado, quando o valor chegou a R$ 77 milhões. De acordo com o município, o dinheiro deste imposto é revertido em obras estruturantes como drenagem, asfaltamento de ruas, investimentos na saúde e educação.

O imposto teve um reajuste de 10,67%, índice baseado na correção monetária do IPCA-IBGE, no acumulado entre os meses de outubro de 2020 a outubro de 2021. Segundo a prefeitura, se fosse corrigido pelo índice IGPM, dentro das mesmas condições, o reajuste seria de 21,73%.