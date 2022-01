A delegacia de Angra (166ª DP) teve um 2021 de muito trabalho graças às denúncias da população - Foto: Divulgação

A delegacia de Angra (166ª DP) teve um 2021 de muito trabalho graças às denúncias da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2022 09:11 | Atualizado 12/01/2022 09:37

Costa Verde – Durante todo o ano de 2021 o Disque Denúncia recebeu 1.306 denúncias anônimas sobre diversos crimes em Angra dos Reis. Em 2017, quando não havia convênio com a prefeitura da cidade, o serviço teve apenas 334 informações repassadas do município. A partir da parceria firmada em 2018, as denúncias quase triplicaram, sendo registradas 937 ligações no mesmo ano. Em 2019, esse número subiu para 1.194 e, em 2020, atingiram o seu ápice, com 1.496 denúncias.



Um dado que chamou a atenção da equipe, é que do total de informações dadas ao Disque Denúncia em Angra no ano de 2021, quase 50% chegaram através do aplicativo para celulares. Porém, independentemente da forma escolhida para colaborar com as autoridades, os números mostram que as informações repassadas têm sido fundamentais para o bom trabalho das polícias Civil e Militar.



De acordo com os dados do Disque Denúncia, o número de presos, drogas e armas apreendidas em 2021 na cidade são os seguintes:



- 48 pessoas presas ou autuadas na delegacia (166ª DP), média de quatro prisões por mês ou uma por semana;



- 5.134 cápsulas, papelotes ou sacolés de cocaína, totalizando 165 quilos da droga;



- 1.189 trouxinhas, sacolés ou tabletes de maconha, ou cerca de 36 quilos da erva;



- 66 frascos e 25 litros de cheirinho da loló (lança perfume);



- 57 pedras de crack;



- 29 armas de fogo;



- 325 munições ou carregadores.



- Esses são os resultados do trabalho da incansável equipe do Disque Denúncia em Angra no ano de 2021. Com o apoio da sociedade civil, patrocinadores, lideranças políticas e de todas as polícias, estamos dando continuidade a esse trabalho. E em 2022, esperamos continuar com o apoio da população para que as polícias possam ir em busca das informações repassadas pelos cidadãos -, afirmou Pedro Borges, Presidente do Instituto MOVRIO e coordenador-geral do Disque Denúncia desde dezembro do ano passado.



Borges lembrou ainda que os resultados obtidos pelo Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis (33º BPM), que também é responsável pelo patrulhamento da cidade de Mangaratiba, mostra que a parceria com a sociedade é fundamental para aumentar a segurança dos municípios. Na última semana de 2021, o 33º BPM se tornou o batalhão melhor colocado (1º lugar) na redução dos índices de criminalidade em todo o estado.



Análise geográfica



Analisando geograficamente as denúncias no município, Centro (125), Parque Mambucaba (123), Ilha Grande (63), Bracuí (60) e Japuíba (59) foram os bairros onde houve maior incidência de informações. Completando o ranking dos 10 bairros mais participativos estão Monsuaba, Frade, Areal, Banqueta e Perequê.



O tráfico de drogas foi o assunto mais informado com 493 denúncias, seguido por porte ilegal de armas de fogo (218), maus tratos contra animais (170), informações sobre a pandemia de Corona vírus (112) e construção irregular (107). Ainda foram realizados diversos registros sobre localização de foragidos da justiça, obstrução de vias públicas (barricadas), estabelecimento comercial sem alvará, localização de centrais clandestinas de tv e internet (gatonet), entre outros.



Meio Ambiente



O programa Linha Verde, exclusivo para recebimento de denúncias de crimes ambientais, recebeu 486 informações de todo o município, superando as 347 do ano anterior. Ilha Grande, Bracuí, Japuíba, Monsuaba e Parque Mambucaba foram os bairros com maior incidência de denúncias. Somente no mês de agosto de 2021, o Linha Verde recebeu 147 informações, sendo o mês com maior número de denúncias cadastradas.



Para continuar auxiliando as autoridades no combate aos crimes na cidade, o Disque Denúncia solicita a população que denuncie com a garantia do anonimato através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos ou ainda pela fanpage do Disque Denúncia no facebook (facebook.com/DisqueDenúnciaAngra).

Em Angra dos Reis, o serviço funciona graças a um convênio firmado em 2018 com a prefeitura através da secretaria executiva de Segurança Pública e o Instituto MovRio, mantenedor do Disque Denúncia.