Publicado 26/01/2022 22:29 | Atualizado 26/01/2022 22:34



Rio - O grupo hacker Anonymous invadiu o blog em que foram publicadas as ameaças e ataques racistas contra contra o ator e participante do Big Brother Brasil 22, Douglas Silva. Segundo a Polícia Civil, o responsável seria Aristides Mathias Flach Braga, de 27 anos, neozista atuante em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul . Com a invasão, não é mais possível acompanhar as publicações feitas pelo autor.

"Seu fim está próximo. Tomara que te joguem em uma cela só de negros quando você for preso. Desde 25 de janeiro estávamos tentando derrubar o blog ou descobrir onde estava hospedado e quem hospedou, porém, como o blog é hospedado no WordPress, isto dificultou bastante", diz o texto compartilhado pelo grupo hacker na página, que também divulgou informações sobre familiares do autor, além de prints com outras declarações racistas.



Ricardo Brajterman, advogado do artista, compareceu à delegacia, na tarde desta quarta-feira, ao lado do Dr. Daniel Vargas, representante da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da Alerj, para registrar o boletim de ocorrência. "Quando chegamos na delegacia vimos que o suposto autor dos ataques já tem processos criminais pelo mesmo crime em andamento. Então, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul estão em diálogo para trocar informações", disse Brajterman.



O Caso

A esposa de Douglas, Carol Silva, tomou ciência de um post em que o marido era chamado de "macaco" em um blog que usou uma foto da Ku Klux Klan, um grupo racista, anticomunista e antissemita. Na postagem, o blog afirma: "Douglas Silva, um macaco no BBB".



O texto não está assinado e foi postado em um blog hospedado no WordPress no dia 21 de janeiro. "Desde quando são permitidos macacos como integrantes de reality shows? Douglas Silva não passa de um primata, nada mais e nada menos", diz a postagem.



"Provavelmente o colocaram nesse programa por pena, até nisso é capaz de terem cotas. Este negro imundo deveria ser crucificado vivo, e, logo em seguida, ter seu corpo carbonizado. Não vejo sentido em colocarem um macaco imitador de circo na televisão. O lugar desse preto fedido é trabalhando no sol quente numa lavoura e levando chicotada do nosso amigo Capataz Sancto", continua o texto.



O mesmo blog também faz postagens preconceituosas e ofensivas sobre outros participantes. "Eu não entendi qual é o problema, já que só utilizaram o substantivo correto ao chamar ele de amigo, pois ele é HOMEM [sic]. Linn, não importa se você é usa peruca, maquiagem ou dá o c*, você nasceu com um pênis, vai continuar sendo um homem pro resto da sua vida", diz o texto sobre Linn da Quebrada.