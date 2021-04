Iniciativa partiu dos policiais do 25º BPM Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 19:15 | Atualizado 04/04/2021 19:17

ARRAIAL DO CABO – Policiais militares fizeram, neste domingo (4), a distribuição de cerca de 2 mil ovos de Páscoa para crianças carentes de Cabo Frio e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo os agentes, foi feita uma vaquinha entre eles, para arrecadar o dinheiro e comprar os chocolates, que foram distribuídos nos bairros Jacaré, Itajuru, Praia do Siqueira, Manoel Correa, em Cabo Frio, e no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo.

A iniciativa partiu dos policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT), lotados no 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que tem sede em Cabo Frio e é responsável pelo policiamento nas sete cidades que compõem a Região dos Lagos.