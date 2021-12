Guarda Civil prendeu dois suspeitos na orla Oscar Niemeyer, na madrugada desta quarta (22), e o receptador foi preso num ferro velho. Todos foram encaminhados para a 118ª DP - Divulgação

Publicado 22/12/2021 17:13

A Guarda Civil de Araruama, na Região dos Lagos, prendeu, nesta quarta-feira (22), dois suspeitos de furto de cabos de energia na orla Oscar Niemeyer. O cobre era repassado a um terceiro, apontado como o receptador, o qual foi preso num ferro velho do bairro Lake View. Os três foram levados para a 118ª DP.



Segundo informações da GCM, “essa quadrilha já vinha aterrorizando a região com o furto de cabos de energia e repassando a um receptador”. Os agentes chegaram até os suspeitos durante patrulhamento, mas o serviço de inteligência da Guarda já estava na cola dos suspeitos há algum tempo.



Ainda de acordo com a Guarda, durante patrulhamento na orla, os guardas reconheceram e abordaram um veículo transitando em baixa velocidade, com dois ocupantes. Os elementos teriam demonstrado nervosismo durante a revista pessoal, quando foi encontrada pequena quantidade de maconha. Ao serem questionados sobre a presença deles no local e sobre as ferramentas encontradas no interior do veículo, eles confessaram ser autores dos furtos dos cabos, e que estariam no local para repetir a ação criminosa.



Confessaram ainda que vendiam todo o material do furto para um ferro velho localizado no bairro Lake View. No local foi encontrada farta quantidade de cobre e o proprietário confirmou haver comprado o material dos suspeitos.