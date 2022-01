Com um dos criminosos, foram apreendidos 126 pinos de cocaína e R$ 60 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/01/2022 14:56

Três rapazes, com idades de 17 e 18 anos, foram detidos com uma carga de cocaína no condomínio Minha Casa Minha Vida de Araruama, na Região dos Lagos, após uma denúncia nesta segunda-feira (3).

Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) receberam informações de que o trio estava vendendo entorpecentes na localidade. Em diligências, os policiais avistaram os elementos, que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura, mas acabaram sendo capturados.

O trio foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o menor foi autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e, os dois maiores, presos por tráfico.