Publicado 06/01/2022 14:33

Um jovem de 22 anos, identificado como John Lucas Rosa Luiz, foi encontrado morto com sinais de tortura na manhã de quarta-feira (5) em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o rapaz estava com as mãos amarradas e foi morto a tiros. O cadáver foi localizado na Vila da Pedreira, no bairro Engenho Novo.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.