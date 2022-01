A polícia chegou ao local após denúncias nesta quinta-feira (6) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/01/2022 13:43

Dois homens, identificados como G.T.O.F. e R.L.O.F., foram presos por tráfico de drogas no bairro Mutirão, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (6), após denúncias.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que elementos envolvidos com o tráfico de drogas estariam armados na Rua Hortência. No local, os policiais avistaram os criminosos, que tentaram fugir pulando pelo telhado de uma residência, mas acabaram sendo capturados.

Em um terreno próximo, foram arrecadados 565 cápsulas de cocaína, 497 tabletes de maconha, 45 pedras de crack, R$ 10 em espécie, um aparelho celular, um carregador de pistola e material para endolação.

Os acusados foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos.