Publicado 09/01/2022 22:16

Uma dupla de traficantes ofereceu R$ 2 mil para que os policiais militares os liberassem de uma ocorrência, neste sábado (8). O caso aconteceu na Avenida Gladstone de Oliveira, bairro Três Vendas, onde fica o condomínio do Minha Casa Minha Vida de Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo informações do 25º BPM, os policiais receberam informação de que no local havia elementos ligados à facção do Comando Vermelho vendendo drogas. Foi feito um cerco tático, onde dois suspeitos tinham sacola plástica nas mãos. Na abordagem, foram apreendidas 37 cápsulas de cocaína e 11 buchas de maconha, além de R$ 20,00. Foi nesse momento que os traficantes ofereceram o dinheiro para que não fossem levados presos.

Ambos foram detidos e encaminhados para a 118ª DP, onde permanecem presos, enquadrados por tráfico e corrupção ativa.