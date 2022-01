Com o aumento dos casos da nova variante Ômicron no Estado do Rio de Janeiro as autoridades de saúde estão em alerta - Ascom

Publicado 13/01/2022 17:00

Com o aumento dos casos da nova variante Ômicron no Estado do Rio de Janeiro as autoridades de saúde estão em alerta. Por esse motivo, a Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, vai realizar uma grande mobilização nos 5 distritos do município, com o Dia D da 3ª Dose nesse sábado, 15. Será um verdadeiro mutirão em clínicas e policlínicas municipais para atender toda a população.

Importante: Pode tomar a terceira dose quem já se vacinou com a segunda dose ou com a dose única há 4 meses ou mais.

O Dia D vai acontecer nesse sábado, 15, das 09h às 16h, nos seguintes locais:

*Clínica Itatiquara

*Clínica Iguabinha

*Policlínica Morro Grande

* Policlínica Boa Perna

*Policlínica Praia Seca

*Ginásio Darcy Ribeiro e *Subprefeitura de São Vicente

É preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Comprovante da segunda dose.

Pessoas de 12 a 18 anos devem ir acompanhadas de um responsável.

Por fim, a Prefeitura de Araruama pede que a população se conscientize de que a vacina é a única proteção contra a COVID-19, salva vidas e está à disposição de todos. “É preciso que cada um faça sua parte nessa luta, que infelizmente, não chegou ao fim”.