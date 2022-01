Apreensão foi feita nesta segunda-feira (17) - Sabrina Sá (RC24h)

Apreensão foi feita nesta segunda-feira (17)Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 18/01/2022 18:47

Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar apreendeu 12 simulacros de armas de fogo no bairro São Vicente de Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina pela Rua Projetada Norival Carvalho quando teve a atenção voltada para um aglomerado de pessoas próximo a uma esquina.

Com a chegada da viatura, houve uma breve dispersão do grupo. Ao observar o local onde as mesmas se encontravam os agentes viram as réplicas na calçada. Alguns populares informaram que jovens estariam gravando um vídeo para um canal do YouTube.

Diante dos fatos, o material ficou apreendido na 118ª DP. Ninguém foi preso.