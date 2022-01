Na ação, foram encontradas 106 buchas de maconha, 29 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie - Ludmila Lopes (RC24h)

Na ação, foram encontradas 106 buchas de maconha, 29 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécieLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/01/2022 19:40

Um homem foi preso com drogas na Estrada do Corte, no bairro Pontes dos Leites, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (21).

Os policiais receberam denúncias de que um rapaz de blusa cinza estaria traficando na região. Quando chegarem ao local, observaram um homem contendo as mesmas características mexendo em uma sacola. Já ele, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir, mas sem êxito.

Ao ser capturado, o meliante, que é de Arraial do Cabo, confessou estar traficando no lugar. Dentro da sacola, foram encontradas 106 buchas de maconha, 29 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie.

Ele foi conduzido até a 118ª DP, onde foi autuado e preso por tráfico de drogas.