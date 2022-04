Elemento é preso com drogas em Araruama - Divulgação da PM

Publicado 07/04/2022 18:07

Um elemento foi preso por tráfico de drogas no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento na comunidade do ‘BNH’ quando teve a atenção para um elemento.

Foi feita a abordagem e durante a revista foi encontrada uma sacola dentro da bermuda ddo suspeito contendo 54 tabletes de maconha, três pinos de cocaína, R$ 50,00 em espécie e um aparelho celular.

Diante do fato, a equipe procedeu para 118° DP com o acusado e material. Ele permaneceu preso no ART 33 da lei 11.343/06.