Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo para que a população ajude com informações que possam auxiliar nas investigações. - Divulgação

Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo para que a população ajude com informações que possam auxiliar nas investigações. Divulgação

Publicado 24/04/2022 14:29

O Dique Denúncia divulgou, na última sexta-feira (22), um cartaz pedindo para que a população ajude com informações que possam auxiliar nas investigações da morte da digital influencer Aline Borel, de 28 anos, em Araruama, na Região dos Lagos.

Aline foi sepultado na tarde de sexta-feira, por volta das 15h, no cemitério do Morro Grande, em Araruama. Segundo o município, não houve velório.



A cantora foi encontrada morta na Rua Dr. Leal, na Praia do Dentinho, no distrito de Praia Seca, na última quinta-feira (21).



Conforme a perícia, a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo no rosto. A data da morte, circustâncias e autoria ainda não desconhecidas.



Com músicas bem humoradas, como “Eu vacilei, pô. Estou ciente” e “É cansativa a vida do crente” e diversos vídeos nas redes sociais, Aline cativou o público na internet.



A influencer, famosa desde meados de 2015, virou ícone de memes, caiu no gosto de celebridades com um carisma ímpar e teve até participação em programas de TV, além de somar mais de 30 mil seguidores do Instagram.



Na semana passada, a família havia anunciado que a cantora iria se afastar das redes sociais para cuidar da saúde mental.



“Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto. A Aline não faz uso de nenhum tipo de droga, que fique claro”, diz um trecho do texto, publicado no Instagram.



A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Ninguém foi preso até o momento.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099;

Telefones: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177;

APP “Disque Denúncia RJ”;

Facebook via Mensagem: https://www.facebook.com/procuradosrj;

Twitter via DM: https://twitter.com/PProcurados;

Site Portal dos Procurados: procurados.org.br/contato, em Denuncie.

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.