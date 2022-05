Araruama

Mães lutam na Justiça por direito a apartamento em condomínio popular de Araruama

Mulheres vivem com os filhos em condições precárias e, segundo denúncia ao Ministério Público Federal, estavam na lista de contempladas, mas não receberam o apartamento. Episódio do governo Lívia de Chiquinho é conhecido como "Farra do Minha Casa, Minha Vida"

Publicado 18/05/2022 16:02 | Atualizado há 21 horas