Incêndio atinge área de vegetação da Secretaria de Transportes de Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/05/2022 14:59

Na Região dos Lagos, um incêndio atingiu uma área de vegetação na Secretaria de Transportes de Araruama, no bairro Parque Hotel, na manhã desta quinta-feira (19).



O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, por volta das 11h para combater as chamas. O trabalho é dificultado pela intensidade do vento que atinge a região.



Conforme a prefeitura, ninguém ficou ferido e nenhum carro foi atingido.



A causa do incêndio não foi identificada.

