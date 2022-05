Hospital de Araruama mobiliza campanha urgente de doação de sangue - Divulgação

Publicado 19/05/2022 15:05

As prateleiras do banco de sangue do Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, município da Região dos Lagos, estão em níveis para além de críticos, de acordo com a secretaria Estadual de Saúde.



Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Baixada Litorânea, o hospital faz campanha para doação de sangue nesta sexta-feira (20), das 9h às 15h, na própria unidade, localizada na Rua Bernardo Vasconcellos, 447.



Segundo o Núcleo de Gestão da Qualidade do Herc, no ano passado o hospital realizou mais de 17 mil atendimentos, entre cirurgias, internações e procedimentos e consultas no ambulatório pós cirúrgico.



Os pacientes recebidos pelo hospital, através da Central de Regulação, vêm dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro d’ Aldeia e Saquarema.



“Nos quatro primeiros meses deste ano já contabilizamos outros sete mil atendimentos. São vítimas de acidente de moto e carro, quedas, atropelamento e capotamento e são crianças, adolescentes e idosos. Muitos desses pacientes precisam de sangue e nós estamos com os estoques em níveis para além de críticos, a situação é extremamente grave. Precisamos de ajuda“, alertou o diretor do hospital, Renato Corredeira.

Se depender dos pacientes que foram ou estão sendo atendidos no hospital, a campanha vai bater recorde de doação. Assim que foi lançada, na semana passada, muitos pacientes e acompanhantes ligaram para a unidade e garantiram apoio.



“É extremamente gratificante ter este retorno. Muitos pacientes e seus familiares estão aderindo a campanha em forma de agradecimento pelo atendimento recebido por toda equipe do hospital“, comemorou Renato Corredeira.

No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista.



Administrado pelo Instituto Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Hospital Estadual Roberto Chabo tem 83 leitos, sendo nove de tratamento intensivo e conta com um ambulatório de pós-operatório.

No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista.

Devido ao crescimento populacional da Região dos Lagos – em 10 anos, a região ganhou mais de 100 mil habitantes -, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, anunciou no mês passado que a unidade ganha um novo centro de trauma e mais sete leitos de tratamento intensivo ainda este ano. As obras estão em andamento.