Reservado da PM apreende arma de fogo em Condomínio de Araruama - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/06/2022 06:00

Agentes do Serviço Reservado da PM apreenderam nesta sexta-feira (3) um revólver, seis munições e um caderno de anotações do tráfico na Região dos Lagos, em Araruama, na Rua Minnesota, no Condomínio II.

De acordo com a ocorrência policial, a PM recebeu informações de que três homens, identificados como G.S.C, T.C. de L.F e E.P. da S., teriam teriam invadido uma residência, sendo o responsável pelo crime o ‘gerente do tráfico’, conhecido como “Gabriel”.

Sabendo disso, os agentes procederam até o local, mas não encontraram os acusados. Em seguida, após confiscarem o material, se dirigiram à 118ª DP (Araruama), para realizar a ocorrência. Ninguém foi preso na ação.