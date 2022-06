O material encontrado estava entre os forros das portas do carro e demais compartimentos. - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 05/06/2022 11:30 | Atualizado 05/06/2022 11:30

Os agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar em Araruama prenderam, na madrugada deste último sábado (4), duas pessoas que transportavam cocaína, haxixe e maconha do Rio de Janeiro para Cabo Frio. A prisão foi na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro araruamense de Ponte dos Leites.



Segundo a PM, por volta de 1h, a equipe do GAT II recebeu informação direta do serviço reservado de que a PRF havia feito contato repassando a informação acerca do veículo, que estaria vindo do bairro Parada de Lucas com destino ao bairro Jacaré na cidade da Região dos Lagos. A polícia encontrou no veículo 2649 tabletes de maconha, 264 tabletes de haxixe, 1320 pinos e 2160 sacolés de cocaína. Na ocasião, foram apreendidos ainda dois aparelhos telefônicos.Segundo a PM, por volta de 1h, a equipe do GAT II recebeu informação direta do serviço reservado de que a PRF havia feito contato repassando a informação acerca do veículo, que estaria vindo do bairro Parada de Lucas com destino ao bairro Jacaré na cidade da Região dos Lagos.

O material encontrado estava entre os forros das portas do carro e demais compartimentos. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para 118ª DP, onde foram autuados e permaneceram presos.