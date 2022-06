Araruama

PM prende duas pessoas transportando cocaína, haxixe e maconha em Araruama

As drogas vinham do Rio de Janeiro com destino Cabo Frio. A prisão foi na Rodovia Amaral Peixoto. A polícia encontrou no veículo 2649 tabletes de maconha, 264 tabletes de haxixe, 1320 pinos e 2160 sacolés de cocaína.

Publicado 05/06/2022 11:30 | Atualizado há 1 dia