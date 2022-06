Política Costa do Sol

Governador dispara em Búzios: 'Alexandre é um prefeito do c***o'

Cláudio Castro esteve no balneário nesta segunda-feira (6), para uma prestação de contas de Alexandre Martins (REP) sobre as obras que estão sendo feitas em parceria com o Estado. Senador Romário também teceu elogios ao alcaide.

Publicado 07/06/2022 18:52 | Atualizado há 2 dias