Publicado 09/06/2022 14:51

Três homens foram presos pela Polícia Militar com carga de drogas nesta quarta-feira (8) no bairro Três Vendas, em Araruama.



Dois criminosos, identificados como M.F.C.S. e J.G.S.R., foram detidos por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) após uma denúncia dando conta que elementos estavam adentrando em uma região de mata próxima a pista de motocross.



No local informado, os policiais efetuaram um cerco tático e abordaram a dupla, juntamente com uma mulher, desenterrando as drogas. Dentro de um mochila, foram arrecadados 606 pinos de cocaína, 161 buchas de maconha, um rádio transmissor e uma aparelho celular.



O trio foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde os homens foram autuados e presos. Já a mulher foi ouvida e liberada.

No Loteamento São Jorge, no mesmo bairro, o acusado, identificado como R.C.C. foi capturado por agentes do Serviço Reservado da PM (P2) após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes na região. Ele estava com 63 pinos de cocaína, 69 buchas de maconha, 38 pedras de crack, um rádio transmissor e R$ 20 em espécie.



Ele foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso.