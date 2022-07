O homem foi detido com 68 buchas de maconha e 15 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/07/2022 16:37

A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (7), um homem envolvido com o tráfico de drogas em Araruama, na Região dos Lagos.

No bairro Três Vendas, o elemento, identificado como E.G.J., foi capturado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II). Ele tentou fugir ao perceber a chegada dos militares, mas acabou detido com 68 buchas de maconha e 15 pinos de cocaína.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.